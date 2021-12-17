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В Казахстане за сутки выявлено 546 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область — 112;

- город Нур-Султан — 97;

- Северо-Казахстанская область — 69;

- Павлодарская область — 64;

- Акмолинская область — 58;

- Костанайская область — 54;

- город Алматы — 32;

- Восточно-Казахстанская область — 20;

- Западно-Казахстанская область — 12;

- Алматинская область — 8;

- Жамбылская область — 5;

- Кызылординская область — 5;

- Туркестанская область — 4;

- Атырауская область — 4;

- город Шымкент — 1;

- Мангистауская область — 1.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 981 тыс. 981 заболевший коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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