В Казахстане за сутки выявлено 546 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область — 112;
- город Нур-Султан — 97;
- Северо-Казахстанская область — 69;
- Павлодарская область — 64;
- Акмолинская область — 58;
- Костанайская область — 54;
- город Алматы — 32;
- Восточно-Казахстанская область — 20;
- Западно-Казахстанская область — 12;
- Алматинская область — 8;
- Жамбылская область — 5;
- Кызылординская область — 5;
- Туркестанская область — 4;
- Атырауская область — 4;
- город Шымкент — 1;
- Мангистауская область — 1.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 981 тыс. 981 заболевший коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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