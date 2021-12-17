МИД России предупредил о сотнях тысячах афганцев, готовых сбежать в Европу

CentralAsia (CA) - Сотни тысяч афганцев попытаются бежать в Европу, если не удастся предотвратить экономический и гуманитарный кризис, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Запад боится миграционных потоков. А мы им говорим — ... в результате тех препятствий, которые вы сами придумали, когда даже ооновские структуры не могут направлять деньги, ... вы можете получить ситуацию, когда ... примерно десятая часть из 23-миллионного населения Афганистана этой зимой побежит в Европу», — объяснил он.

После того как талибы взяли Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана, также страну отключили от системы платежей SWIFT.

«Давайте размораживать афганские деньги. Надо сделать все, чтобы не было нужды сотням тысяч афганских семей покидать страну — надо им помогать, чтобы они не пытались через все границы, где их обирают, прорваться в Европу, потому что они все равно прорвутся», — добавил дипломат.

В конце лета на фоне вывода американского контингента талибы захватили власть в республике и объявили окончание двадцатилетней войны, через месяц под их контроль перешла последняя мятежная провинция Панджшер.

В первые дни в Кабуле царила паника, в попытке покинуть страну люди штурмовали аэропорт. Следом наступил гуманитарный и экономический кризис.

В сентябре «Талибан» назначил временное правительство, куда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из них включены в санкционные списки ООН и США.