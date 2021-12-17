В Узбекистане в соцсетях распространились кадры, как с собак заживо снимают кожу

CentralAsia (UZ) - В сотцетях стали распространяться видео как с живых собак сдирают кожу, а также бьют и душат. Об этом сообщили в ННО «Мехр ва Окибат».

16 декабря на телефон «горячей линии» ННО ОЗЖ "Мехр ва Окибат" поступил звонок от жительницы города Ташкента, которая рассказала о видеоматериалах, размещённых в Telegram-группах, пропагандирующих собачьи бои и другие виды жестокого обращения с животными

По этическим соображениям членов ННО, данные видеоматериалы не выкладываются для просмотра, ввиду крайней степени жестоких действий, запечатленных на них.

По свидетельствам женщины, которая обратилась в "Мехр ва Окибат" с официальным заявлением, на эти кадры ранее обратила внимание волонтер-зоозащитница из города Ферганы и поделилась с заявительницей ссылкой на одну из Telegram-групп.

Так, на одном из видеороликов, в течение 14-и секунд мужчина средних лет, подвесив живую собаку за заднюю лапу на цепь к ветке дерева, срезает с неё кожу. Окровавленное животное тщетно пытается зализывать отсутствующую ткань на задних ногах, но получает сильный удар по голове палкой, после чего живодер несколько секунд ждёт, чтобы умирающий пёс потерял сознание. К этому моменту у собаки срезана практически вся кожа с шерстью с обеих задних ног.

Кадры второй видеосьемки длительностью в 1 минуту демонстрируют, как подросток верёвкой привязывает собаку за шею, подвешивает животное на перекладине футбольных ворот, душит его, снимает с перекладины, после чего раскручивает уже потерявшего сознание пса на верёвке и в довершение наносит ему многочисленные удары по голове.

На протяжении 25 секунд третьего видеосвидетельства, молодой человек, держа собаку на поводке, наносит удары массивной палкой по голове и туловищу животного. На финальных кадрах собака уже не подаёт признаков жизни.

На основании полученного заявления и имеющихся видеосвидетельств, а также ссылок на Telegram-группы, от имени руководства ОЗЖ "Мехр ва Окибат" было направлено ходатайство в МВД Узбекистана с целью розыска и привлечения к законной ответственности лиц, совершивших акты жестокого обращения с животными, а также лиц, пропагандирующих жестокое обращение с животными.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов обещают найти и наказать виновных.