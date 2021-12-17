В ВОЗ оценили эффективность разных типов вакцин против коронавируса

CentralAsia (CA) - Эффективность вакцинации против коронавируса препаратами, созданными на основе разных технологий, примерно соответствует эффективности после уколов вакцинами с одинаковой платформой, к такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как заявляют в ВОЗ после ряда исследований, эффективность вакцинации или ревакцинации вирусными векторными препаратами и препаратами на основе технологии мРНК может составлять от 61 до 91%, в то время как вакцинация только препаратами с технологией мРНК в среднем может быть 69-90%, а после уколов только вакцинами с платформой вирусного вектора аденовируса – от 43 до 89%. Эффективность разных препаратов против госпитализаций из-за COVID-19 в ряде стран также достигла высоких показателей, превысив 95%.

Как отмечает организация со ссылкой на проведенные в Великобритании и Чили исследования, введение бустерной дозы вакцины с отличающейся технологией от препарата, введенного при первых двух прививках, также высоко эффективно против симптоматического течения заболевания.

Ранее эксперты ВОЗ согласовали использование векторных вакцин вместе с мРНК-вакцинами в качестве второй или третьей (бустерной) дозы.