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На автозаправках Узбекистана снижена цена бензина АИ-80

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане предпринимаются очередные попытки по снижению стоимости бензина марки АИ-80. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что стоимость бензина снизилась с 8500 ($0,8) до 6500 сумов ($0,6). В "Узбекнефтгаз" пообещали взять все заправки под контроль и не допускать манипуляций с ценами.

В начале декабря власти снизили стоимость данной марки бензина до 6890 сумов. Однако, уже на следующий день на автомобильных заправках начали продавать АИ-80 по 7700-7900 сумов за литр. Пока неизвестно, сколько дней продлится очередное снижение цен.

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