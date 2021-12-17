В России за сутки выявлено 27 743 случая COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 27 тыс. 743 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2106 (7,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 159 тыс. 389 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 234 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 644 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 585 тыс. 534 человека.