Суд Москвы конфисковал квартиру активиста «Мемориала» Бахрома Хамроева

CentralAsia (UZ) - Мосгорсуд постановил конфисковать жилье, купленное в ипотеку правозащитником «Мемориала» Бахромом Хамроевым.

Суд постановил, что Бахром Хамроев не выплачивал ипотеку ВТБ-банку в течение трех месяцев. Об этом правозащитник сообщил на своей странице в соцсетях.

Бахром Хамроев сказал, что он не мог платить ипотеку в течение трех месяцев, пока находился в больнице, но это не может быть причиной конфискации дома и продажи его другому.

Правозащитник связывает это с участием в протестах Навального, его политической деятельностью и защитой прав мигрантов.

Спор вокруг квартиры Бахрома Хамроева возник в то время, когда российское правительство пытается закрыть правозащитное общество «Мемориал».

Бахром Хамроев сказал, что он заболел и не мог выплатить ипотечный кредит в течение трех месяцев из-за финансовых трудностей. Он несколько раз предупреждал об этом ВТБ-банк, предлагая другие варианты, но банк его не слушал и выставил квартиру на продажу.

Хамроев утверждает, что конфискация квартиры и оставление его без крова было «приказом» правительства России.

Ранее, в феврале этого года, Люберецкая городская прокуратура Московской области предприняла попытку лишить узбекского активиста гражданства, обвинив его в «фальсификации документов записи актов гражданского состояния».

Правозащитник Бахром Хамроев ранее находился под контролем ФСБ, а в 2016 и 2017 годах спецназ ФСБ и Росгвардии провели обыски в его квартире.

Бахром Хамроев был арестован в августе 2019 года во время митинга в Москве с требованием свободных выборов. В мае того же года Тверской районный суд Москвы оштрафовал Бахрома Хамроева на 15 000 рублей за одиночный пикет по той же статье.

17 апреля 2019 года правозащитник на Кремлевской площади выразил протест против посетившего Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Он также организовал серию индивидуальных пикетов в поддержку синьцзян-уйгуров, крымских татар, узбеков в Кыргызстане и российских политзаключенных.

В 2018 году против него было возбуждено уголовное дело за регистрацию в своей квартире двух узбекских мигрантов.

В 2010 году правозащитника жестоко избил сотрудник ФСБ. В 2011 году Хамроев подвергся нападению неизвестных возле своего дома.