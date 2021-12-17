За сутки в России от COVID скончались 1080 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1080 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 83 и Санкт-Петербурге — 63.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 295 тыс. 104 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,1 млн, из них выздоровели — 8,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 585 тыс. 534 пациента.