В Сеуле состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана (фото)

CentralAsia (UZ) - 17 декабря в резиденции президента Республики Корея «Чонг Ва Дэ» в городе Сеуле состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Республики Узбекистан.

В честь высокого гостя и его супруги был выстроен почетный караул. Прозвучали государственные гимны двух стран.

Затем главы государств провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.

Мун Чжэ Ин, приветствуя высокого гостя, подчеркнул, что Сеул придает большое значение дальнейшему развитию сотрудничества с Ташкентом по самому широкому спектру направлений.

Мирзиёев, поблагодарив за приглашение, подчеркнул, что открытость и взаимное уважение являются прочной базой, на которой исторически строились отношения между двумя странами..

Нынешняя встреча глав государств уже четвертая. В октябре 2017 года Шавкат Мирзиёев совершил первый государственный визит в Республику Корея. В апреле 2019 года состоялся ответный визит президента Мун Чжэ Ина в Узбекистан, в рамках которого была принята Совместная декларация об особом стратегическом партнерстве. Ряд новых актуальных инициатив по дальнейшей активизации связей был озвучен лидерами в ходе онлайн-саммита в январе 2021 года.

Объем корейских инвестиций в экономику Узбекистана превышает 7 млрд. долларов. В этом году освоено 320 млн. долларов, что на 20 процентов больше, чем в 2020 году. Капитал работает на реализацию совместных проектов в химической, нефтехимической, текстильной отрасли, стройиндустрии, сельском хозяйстве.

Президент Узбекистана выделил три основных направления ближайшей повестки: «зеленое» развитие, цифровизация и укрепление системы социальной защиты. Все перспективные совместные проекты, программы и планы действий предложено рассматривать через призму этих главных приоритетов.

Глава государства предложил создать с привлечением Фонда содействия экономическому развитию (EDPF) Узбекско-Корейский кластер по производству полупроводников и электроники в Ташкентской области. На его территории разместятся научно-образовательные учреждения, центры исследований и разработок в области передовых технологий.

Стороны выразили обоюдное намерение всемерно поощрять и развивать деятельность совместно созданных в стране Текстильного технопарка и Центра сельхозмашиностроения.

В следующем году обе страны будут праздновать 30-летие со дня установления дипломатических отношений и 85-летие проживания корейской диаспоры в Узбекистане.

Мирзиеев предложил объявить 2022 год «Годом взаимных обменов между Узбекистаном и Республикой Корея», реализовать проект по организации Музея истории корейцев, а также библиотеки при Доме корейской культуры и искусства в Ташкенте.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки.