Умерла вдова чилийского диктатора Пиночета

CentralAsia (CA) - Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Лусия Ириарт умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщила внучка Ириарт Карина в Twitter.

«В 99 лет в окружении родных и близких умерла моя любимая бабушка», — написала внучка Ириарт Карина.

О причинах смерти не уточняется. Издание La Tercera пишет, что в последние дни самочувствие экс-первой леди ухудшилось.

После известия о смерти жены Пиночета сотни чилийцев вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие.

Лусия Ириарт родилась в 1922 году в семье адвоката и бывшего министра внутренних дел Чили Освальдо Ириарта Корвалана. В 1943 году она вышла замуж за военного Аугусто Пиночета, у них родились пятеро детей. Ириарт была первой леди Чили с 1974 по 1990 год. Будучи ближайшим советником своего мужа, она оказывала значительное влияние на Пиночета при принятии им политических решений. В частности, именно она оказала наибольшее влияние на решение Пиночета организовать государственный переворот против президента Сальвадора Альенде 11 сентября 1973 года, отмечает издание.

В 2016 году экс-первую леди обвинили в махинациях и хищениях бюджетных средств из фонда CEMA, который та возглавляла.

Кроме того, вдова Пиночета и его дети обвинялись чилийскими властями в уклонении от налогов и использовании фальшивых документов, однако в итоге все обвинения были сняты.

Аугусто Пиночет возглавлял Чили с 1974 по 1990 год, придя к власти в результате государственного переворота. Во время его правления более 3 тыс. чилийцев были убиты военными и спецслужбами, 40 тыс. пострадали. С 1998 по 2006 год в отношении экс-диктатора велось уголовное преследование. В декабре 2006-го он умер в возрасте 91 года.