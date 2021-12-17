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Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН

CentralAsia (CA) -  Афганистан назначил исполняющим обязанности представителя страны при ООН Насира Ахмада Фаика вместо ранее занимавшего должность постпреда Гулама Исакзая, сообщили в миссии.

«Постоянное представительство Исламской республики Афганистан при ООН в Нью-Йорке информирует, что советник-посланник Насир Ахмад Фаик взял на себя руководство миссией в качестве исполняющего обязанности», - говорится в заявлении представительства Афганистана, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что после назначения нового человека представительство страны продолжит усилия по развитию тесного сотрудничества с руководством ООН и государствами-членами для борьбы со сложившейся тяжелой гуманитарной обстановкой в Афганистане.

Ранее талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухейль Шахин.

После прихода «Талибана» к власти Исакзай неоднократно критиковал талибов в ООН. В частности, он заявлял, что сформированное ими правительство нельзя назвать инклюзивным, а также обвинял их в нарушениях прав человека.

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