Протесты в Таджикистане: Представители гражданского общества приостановили расследование событий в Хороге из-за вмешательства прокурора

CentralAsia (TJ) - Представители Комиссии гражданского общества по расследованию факта убийства Гулбиддина Зиёбекова в Хороге временно приостановили работу. Они заявляют о чрезмерном вмешательстве областной прокуратуры в работу комиссии, в частности, прокурора области Парвиза Орифзода.

Комиссия была создана после инцидента 25 ноября, при которой в ходе спецоперации силовых структур был убит житель села Тавдем Рошткалинского района Гулбиддин Зиёбеков и в знак протеста этой операции некоторые жители ГБАО устроили четырехдневный митинг.

В частности, информацию о временном прекращении своей работы в комиссии «Азия-Плюс» подтвердил один из представителей гражданского общества Хурсанд Мамадшоев.

По его словам, о своем решении представители гражданского общества проинформировали государственных чиновников.

«К работе представителя Генпрокуратуры в комиссии у нас нет возражений, но прокурор области вмешивается во все дела и чувствуется, что хочет направить работу комиссии совсем в другую сторону. Прерывает работу комиссии, скандалит и открыто вмешивается. Все это заставило нас временно приостановить работу», - говорит Мамадшоев.

В составе комиссии по расследованию работали в общей сложности шесть активистов гражданского общества.

Хурсанд Мамадшоев отметил, что до временной приостановки их работы, комиссия провела определенные следственные действия, «мы поставили условие, что, в первую очередь, сосредоточимся на изучении инцидента в Тавдеме (убийство Гулбиддина Зиёбекова). Но они намерены перевернуть расследование в другую сторону», - говорит он.

По его словам, до сих пор никакие обещания, которые дали власти после протестов 25-28 ноября, включая доступ к Интернету, не были выполнены «и кажется, что это обман».

Представители гражданского общества ГБАО вчера, 16 декабря также выступили с видеообращением, в котором выразили обеспокоенность по поводу невыполнения их требований после событий 25-28 ноября.

Отметим, что представители гражданского общества заявили о временной приостановке своей работы в комиссии буквально через день после сообщения пресс-центра Генпрокуратуры о том, что в Хороге состоялась встреча глав силового блока с общественностью.

Прокуратура говорит обратное

Получить информацию о временной приостановке работы представителей гражданского общества в комиссии и в целом о ходе расследования последних событий в Хороге от правоохранительных органов - дело невозможное.

«Азия-Плюс» неоднократно обращалась в госорганы власти ГБАО, к прокурору области и в другие правоохранительные структур, но бесполезно. Они не идут на контакт со СМИ, лишь время от времени выдают собственную информацию.

Так, 13 декабря пресс-центр Генпрокуратуры страны сообщил, что в Хороге состоялась встреча министра внутренних дел, председателя ГКНБ и прокурора ГБАО с представителями гражданского общества.

В этом заявлении, опубликованном в НИАТ «Ховар», говорится, что на встрече министр внутренних дел Рамазон Рахимзода и председатель ГКНБ Саймумин Ятим поблагодарили представителей гражданского общества и жителей Хорога за помощь в стабилизации ситуации.

Правоведы Манучехр Холикназаров и Музаффар Муборакшоён выступили от имени гражданского общества и выразили удовлетворение ходом расследования.

В заявлении подчеркивается, что «участники встречи пришли к соглашению, что процесс следственных действий будет продолжен в соответствии с требованиями законодательства республики».

До этого официальная позиция властей была озвучена 9 декабря. Вечером в тот день правоохранительные органы показали на ТВ «Бадахшон» документальный фильм о событиях в Хороге под названием «Неруи қонун» (Сила закона). Наряду с другими свидетелями в фильме также было показано 14-минутное заявление бывшего главы ГБАО Ёдгора Файзова об инциденте в феврале 2020 года в Рошткале.

В фильме «представители организованных преступных группировок» обвиняются в том, что для достижения своих целей они выступают от имени жителей области.

Что беспокоит гражданское общество?

Проблема недовольства гражданского общества работой следственной комиссии в последние дни стала широко освещаться в социальных сетях. В частности, за прошедшую неделю интернет-портал Pamir Daily News несколько раз сообщал о том, что работа комиссии зашла в тупик.

Вчера некоторые представители гражданского общества - члены следственной комиссии сказали, что власти области необоснованно вмешиваются в работу комиссии. Некоторые из них заявили, что власти взяли у них подписку о неразглашении хода следствия СМИ, а сами правоохранительные органы распространяют информацию об этом в государственных телеканалах.

Худжамри Пирмамадов, представитель гражданского общества ГБАО сообщил, что местные чиновники посещают школы, больницы, другие бюджетные организации и требуют выступить по местному телевидению с осуждением недавних событий в Тавдеме и Хороге.

«Около 15 гражданских активистов пожаловались, что местные власти поставили им ультиматум: или выступление по ТВ, или увольнение. Таким образом чиновники оказывают влияние на ход расследования», - сказал Пирмамадов.

Портал «Pamir Daily News» 14 декабря даже сообщил, что, якобы, после одной угрозы председателя ГКНБ на встрече 13 декабря о том, что если протестующие в Хороге не угомонятся, силовые структуры готовы провести в городе спецоперацию, представители гражданского общества официально отказались от сотрудничества с МВД и ГКНБ. По информации портала, они, якобы, заявили, что впредь будут работать исключительно с прокуратурой.

От опасений до обвинений

Последнее заявление от общественности прозвучало в видеообращении, распространенном 16 декабря в социальных сетях. Текст обращения в кругу нескольких жителей региона зачитывает молодой юрист Фаромуз Иргашев.

В частности он говорит, что протест 25-28 ноября не был никем организован, он был стихийным и произошел на фоне волнений. Иргашев говорит, что в результате стрельбы силовых структур на митинге в Хороге 15 человек получили ранения и двое были убиты.

В заявлении выражается обеспокоенность тем, что в фильме «Сила закона» (Неруи конун) обсуждается лишь вопрос о привлечении к ответственности за избиение сотрудников правоохранительных органов, однако ничего не говорится о привлечении к ответственности виновников в убийстве двух людей и ранении 15 других в результате стрельбы.

В заявлении спрашивается: «Разве закон только для рядового народа, а не для сотрудников правоохранительных органов?».

Напомнив о достигнутых договоренностях, в заявлении отмечается, что гражданское общество выполнило условия, установленные властями, но правительство до сих пор не выполнило ни одного из условий представителей гражданского общества.

В этом заявлении выражается обеспокоенность по поводу программ и фильмов, публикуемых властями в СМИ, и подчеркивается, что подозреваемые в последних событиях заранее объявляются преступниками.

В заявлении утверждается, что «жители ГБАО не имеют спонсора или лидера преступной группы и не признают их».

Из-за отсутствия доступа СМИ к властям, непонятно, как дальше будет продолжаться работа следственной комиссии. Будет ли расследование продолжено без присутствия представителей гражданского общества, или будут предприняты усилия по их вовлечению?

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