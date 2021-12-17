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Узбекистан и Республика Корея подписали солидный пакет документов
Продолжение: В Сеуле состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана (фото)Предыстория: Президент Узбекистана вместе с супругой посетили мемориальный комплекс в Сеуле (фото)

CentralAsia (UZ) -  В Сеуле 17 декабря после переговоров глав государств состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Президент Шавкат Мирзиёев и президент Мун Чжэ Ин приняли Совместное заявление об углублении отношений особого стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Республикой Корея.

В этом документе отражены вопросы всестороннего развития взаимовыгодного сотрудничества, широкого празднования 30-летия установления дипломатических отношений, укрепления дружбы между нашими народами. Цифровизация, «зеленая» экономика и реализация сильной социальной политики определены тремя главными направлениями особого стратегического партнерства.

В присутствии лидеров двух стран подписаны Межправительственное соглашение в области здравоохранения, Программа сотрудничества с Корейским агентством международного сотрудничества на 2022-2024 годы, Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2022-2024 годы, а также меморандумы о налаживании диалога в сфере энергетики, о сотрудничестве по развитию «умных» городов, о финансировании по линии Фонда содействия экономическому развитию, в области редких металлов, меди и их сплавов.

Также в рамках визита были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере информационных технологий и в области «умного» сельского хозяйства, соглашение о поставке медицинского оборудования с участием корейского Фонда экономического развития.

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