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Врач назвала продукты, способные продлить жизнь

CentralAsia (CA) -  Витамины и правильный образ жизни – залог счастливого долголетия. Специалист по здоровому питанию Холли Зокколан рассказала интернет-изданию Express о том, как можно вкусно и полезно продлить себе жизнь.

«Для долголетия и здоровья я бы рекомендовала увеличить потребление полезных жиров, таких как оливковое масло, жирная рыба, авокадо, орехи и семена», - поделилась Зокколан.

Здоровые жиры понижают уровень плохого холестерина, а также снижают риск сердечных заболеваний и инсульта. Здоровые жиры можно найти в арахисовом масле, соевых бобах, соевом молоке, тофу.

Эксперт порекомендовала добавлять в свой рацион больше клетчатки, которой особенно наделены бобы, цельнозерновые продукты, а также морковь и брокколи. «Убедитесь, что вы получаете достаточно клетчатки из овощей, и сократите количество обработанных продуктов и продуктов с высоким содержанием сахара в вашем рационе», - отметила Зокколан.

Специалист посоветовала избегать продуктов с высоким содержанием сахара, например, сладкие газировки, пирожные или готовые хлопья.

«Исключите рафинированные растительные масла — такие, как соевое, рапсовое и подсолнечное», - добавила эксперт.

Рафинированные масла вредны для организма, так как обычно их очищают химическим способом. Поэтому стоит обратить внимание на оливковое масло первого отжима.

Зокколан отметила, что нужно употреблять больше белковой пищи, свежих фруктов и пить воду. Она также сообщила, что стоит принимать витамины D, C и цинк в зимние месяцы.

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