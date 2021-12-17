Всемирный банка выделит Узбекистану $400 млн на социально-экономические реформы

CentralAsia (UZ) - Совет исполнительных директоров Всемирного банка 16 декабря одобрил предоставление Узбекистану финансирования в размере 400 млн. долл. США в рамках операции в области политики развития (ОППР).

Как сообщили 17 декабря в представительстве ВБ в Ташкенте, выделенные деньги пойдут содействие в реализации правительством важных социально-экономических реформ, которые помогут ускорить переход страны к инклюзивной и конкурентоспособной рыночной экономике.

В рамках ОППР Узбекистану будет предоставлен льготный заем с низкой процентной ставкой в размере 250 млн. долл. США и сроком погашения в течение более 30 лет, а также заем в размере 150 млн. долл. США с рыночной процентной ставкой и сроком погашения в течение более 12 лет.

Финансовое и техническое содействие, предоставляемое Узбекистану в рамках ОППР, позволит правительству реализовать ряд важных реформ. К ним относятся дальнейшая либерализация рынка пшеницы, улучшение управления государственными предприятиями, усиление подотчетности и надзора за государственными расходами и долгом, борьба с гендерной дискриминацией на рынке труда, расширение охвата пособиями для малообеспеченных, а также расширение социальной защиты и экономических возможностей для женщин и лиц с ограниченными физическими возможностями.

«Узбекистан продолжает демонстрировать твердую приверженность реформам в процессе перехода к открытой и инклюзивной рыночной экономике», – отметил Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане. «Для достижения целей правительства по сокращению вдвое уровня бедности среди населения к 2026 году и вхождению Узбекистана в число стран с уровнем дохода выше среднего к 2030 году, национальная экономика должна расти быстрее. Для этого необходимо создать больше рабочих мест в частном секторе и больше экономических возможностей для граждан, особенно для женщин, молодежи и людей с ограниченными физическими возможностями. Реформы, поддерживаемые Банком в рамках текущей операции, обеспечат прочную основу для достижения вышеназванных целей и помогут сделать жизнь людей лучше».