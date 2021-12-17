В Центробанке Узбекистана сообщили об ошибке на новой купюре в 50 тыс. сумов

- Узбекистан, общество
- 17:58, 17 декабря 2021
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|Предыстория: Центральный банк Узбекистана выпустил новые купюры
CentralAsia (UZ) - В Центральном банке Узбекистана признали, что на новой банкноте, введение в обращение которой ожидалось 22 декабря текущего года, неверно написано название мавзолея.
Финансовый регулятор РУз сообщил об исправлении технической ошибки до выпуска новых денег в обращение.
Ранее сообщалось, что с 22 декабря ЦБ Узбекистана выпускает в обращение новые купюры, номиналом 50 и 100 тыс. сумов.
Пользователи сети Интернет обратили внимание на то, что на банкноте номиналом 50 тыс. сумов изображен мавзолей «Аль-Хакима ат-Термизи», который подписан как «Абу Иса ат-Термизи».
Центральный банк провел экспертизу и заявил об исправлении ошибки.