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В Центробанке Узбекистана сообщили об ошибке на новой купюре в 50 тыс. сумов
Предыстория: Центральный банк Узбекистана выпустил новые купюры

CentralAsia (UZ) -  В Центральном банке Узбекистана признали, что на новой банкноте, введение в обращение которой ожидалось 22 декабря текущего года, неверно написано название мавзолея.

Финансовый регулятор РУз сообщил об исправлении технической ошибки до выпуска новых денег в обращение.

Ранее сообщалось, что с 22 декабря ЦБ Узбекистана выпускает в обращение новые купюры, номиналом 50 и 100 тыс. сумов.

Пользователи сети Интернет обратили внимание на то, что на банкноте номиналом 50 тыс. сумов изображен мавзолей «Аль-Хакима ат-Термизи», который подписан как «Абу Иса ат-Термизи».

Центральный банк провел экспертизу и заявил об исправлении ошибки.

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