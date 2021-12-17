В Центробанке Узбекистана сообщили об ошибке на новой купюре в 50 тыс. сумов

CentralAsia (UZ) - В Центральном банке Узбекистана признали, что на новой банкноте, введение в обращение которой ожидалось 22 декабря текущего года, неверно написано название мавзолея.

Финансовый регулятор РУз сообщил об исправлении технической ошибки до выпуска новых денег в обращение.

Ранее сообщалось, что с 22 декабря ЦБ Узбекистана выпускает в обращение новые купюры, номиналом 50 и 100 тыс. сумов.

Пользователи сети Интернет обратили внимание на то, что на банкноте номиналом 50 тыс. сумов изображен мавзолей «Аль-Хакима ат-Термизи», который подписан как «Абу Иса ат-Термизи».

Центральный банк провел экспертизу и заявил об исправлении ошибки.