Узбекистан через месяц планирует восстановить аэропорт на севере Афганистана

CentralAsia (UZ) - Специалисты Узбекистана оказывают помощь в восстановлении деятельности международного аэропорта афганского Мазари-Шарифа, работы планируется завершить за месяц. Об этом 17 декабря на брифинге в Ташкенте сообщил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

"Нашими специалистами уже выполнен большой объем работ. Думаю, максимум еще месяц будут продолжаться эти работы", - сказал Иргашев.

По его данным идет ремонт аэронавигационного и метеорологического оборудования, реконструкция взлетно-посадочной полосы, а также восстановление энергоснабжения аэропорта.

Работы по восстановлению деятельности аэропорта проводятся с конца октября.