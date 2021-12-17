В банке Ташкента обменяли фальшивые двухевровые монеты на сумму €5 тысяч

CentralAsia (UZ) - В одном из банков Ташкента обменяли фальшивые двухевровые монеты на общую сумму почти €5 тысяч, сообщило издание uznews.uz, ссылаясь на Генпрокуратуру РУз.

В ходе проверки, проведенной Мирабадским районным отделением Департамента при Генпрокуратуре, было установлено, что граждане сдали в обменный пункт одного из столичных банков 2470 монет, достоинством 2 евро на общую сумму 4940 евро.

Сотрудники банка выяснили, что монеты являются поддельными и сообщили об этом правоохранительным органам.

В результате принятия монет без проверки сотрудниками отдела кассовых операций и налично-денежного обращения, интересам банка был причинен материальный ущерб на сумму 59,3 млн сумов ($5,5).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 176 УК РУз (Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг). Ведется следствие.