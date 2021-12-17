экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В банке Ташкента обменяли фальшивые двухевровые монеты на сумму €5 тысяч

CentralAsia (UZ) -  В одном из банков Ташкента обменяли фальшивые двухевровые монеты на общую сумму почти €5 тысяч, сообщило издание uznews.uz, ссылаясь на Генпрокуратуру РУз.

В ходе проверки, проведенной Мирабадским районным отделением Департамента при Генпрокуратуре, было установлено, что граждане сдали в обменный пункт одного из столичных банков 2470 монет, достоинством 2 евро на общую сумму 4940 евро.

Сотрудники банка выяснили, что монеты являются поддельными и сообщили об этом правоохранительным органам.

В результате принятия монет без проверки сотрудниками отдела кассовых операций и налично-денежного обращения, интересам банка был причинен материальный ущерб на сумму 59,3 млн сумов ($5,5).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 176 УК РУз (Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг). Ведется следствие.

print
  • В Узбекистане планируют адаптировать TikTok к национальным особенностям
  • В вузе Москвы арестован студент из ЦА, вербовавший в ряды «Исламского государства»
  • В Монголии за сутки не выявлено смертей от COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com