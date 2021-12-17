В банке Ташкента обменяли фальшивые двухевровые монеты на сумму €5 тысяч

- Узбекистан, происшествия
- 23:01, 17 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В одном из банков Ташкента обменяли фальшивые двухевровые монеты на общую сумму почти €5 тысяч, сообщило издание uznews.uz, ссылаясь на Генпрокуратуру РУз.
В ходе проверки, проведенной Мирабадским районным отделением Департамента при Генпрокуратуре, было установлено, что граждане сдали в обменный пункт одного из столичных банков 2470 монет, достоинством 2 евро на общую сумму 4940 евро.
Сотрудники банка выяснили, что монеты являются поддельными и сообщили об этом правоохранительным органам.
В результате принятия монет без проверки сотрудниками отдела кассовых операций и налично-денежного обращения, интересам банка был причинен материальный ущерб на сумму 59,3 млн сумов ($5,5).
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 176 УК РУз (Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг). Ведется следствие.