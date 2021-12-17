В вузе Москвы арестован студент из ЦА, вербовавший в ряды «Исламского государства»

CentralAsia (UZ) - В общежитии Российского технологического университета МИРЭА в Москве арестован студент-иностранец. Гражданин одного из государств Центральной Азии пытался завербовать студентов вуза в ряды сторонников международной террористической организации «Исламское государство».

О происшествии сегодня сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области. Выходцем из какой именно страны оказался сторонник ИГ, не разглашается, однако вуз предлагает принять меры в отношении всех студентов-иностранцев.

Видеозапись задержания опубликовал Первый канал. Оперативное мероприятие было проведено сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии.

Как выяснилось, иностранец предпринимал усилия по вовлечению других студентов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность. Он неоднократно оправдывал сторонников международной террористической организации и пропагандировал их идеологию в интернете.

Также студент распространял материалы, направленные на формирование негативного отношения к традиционным формам ислама и другим религиям, призывал к ведению вооруженной борьбы для установления халифата на территории Ирака и Сирийской Арабской Республики.

Против сторонника ИГ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма»).

В вузе рассказали, что агитацию иностранца удалось быстро пресечь благодаря установленным мерам безопасности. Вуз сам обнаружил противоправные действия студента и передал эти сведения силовым структурам. При этом сторонник террористов не успел оказать влияния на других студентов.

«Меры безопасности в вузе являются передовыми и позволяют пресекать подобные действия в зародыше», — заверили в МИРЭА.

Тем не менее, в вузе считают, что необходимо принять меры для предупреждения подобных ситуаций. МИРЭА предлагает направлять иностранных студентов, приезжающих учиться в РФ, на дополнительную психологическую диагностику.

Как подчеркнули в вузе, такое обследование должно стать лишь дополнением к проверке, которую следует проводить странам, направляющим своих граждан на обучение в Россию.