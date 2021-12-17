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Президент Узбекистана встретился со Спикером парламента Республики Корея

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 декабря провел в Сеуле встречу со Спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Бён Соком.

В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями по дальнейшей активизации узбекско-корейского сотрудничества.

Спикер Национальной Ассамблеи выразил готовность корейской стороны расширять обмен опытом, в том числе содействовать в вопросах внедрения механизмов электронного парламента в Узбекистане.

Корейские парламентарии подтвердили свое участие в Саммите женщин-спикеров парламентов стран мира, который состоится в следующем году в Ташкенте.

Также поддержана инициатива о запуске новых институциональных механизмов продвижения совместных программ и проектов.

Подтверждено взаимное стремление к продолжению тесного диалога в рамках Форума сотрудничества «Республика Корея – Центральная Азия».

Пак Бён Сок отметил, что предстоящие в 2022 году мероприятия по широкому празднованию исторических дат – 30-летия установления дипломатических отношений и 85-летия проживания корейской диаспоры в Узбекистане – послужат дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами.

Стороны подчеркнули важность установления эффективного парламентского контроля за выполнением договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Представители парламентов двух стран заверили, что для этого будут приложены все усилия и возможности.

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