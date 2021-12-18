$172 тысячи одобрены для проекта по сохранению монгольского танца «Биелгээ»

CentralAsia (MNG) - Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры проводит свою 16-ю сессию в Париже, Франция, 13-18 декабря.

В заседании виртуально приняли участие представители Министерства культуры Монголии, Постоянного представительства Монголии при ЮНЕСКО и Монгольской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.

16 декабря Межправительственный комитет утвердил бюджет в размере 172 тыс. Долларов США на проект «Поддержание и передача монгольского биелгээ», представленный Монголией в 2018 году для сохранения «Монгольского биелгээ, традиционного монгольского народного танца», который был включен в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране в 2009 году.

Проект будет реализован с 2022 по 2024 год при поддержке Фонда нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Танцы Биелгээ олицетворяют и берут начало в кочевом образе жизни и исполняются в полусидячем положении или со скрещенными ногами. Движения рук, плеч и ног выражают аспекты повседневного образа жизни монгольских пастухов, такие как доение коровы, приготовление пищи, охота, домашний труд, обычаи и традиции и т. д. А также духовные характеристики, связанные с различными этническими группами. Первоначально монгольский танец развился очень рано, о чем свидетельствует ссылка в книге «Сокровенного сказания монголов», которые имели обыкновение радоваться, танцевать и пировать ... они танцевали, пока не поднялась пыль до колен...

«Танец «биелгээ» произошло во времена Хунну, Сяньби или Жужан, также известного как нирун-монголов. В словаре, созданном Махмудом аль-Кашкаром в 1077 году, есть слово «бужи» (бужиг-танец). Буквы Ж, З, Ц, Ч произносятся одинаково на языке хунну-монголов, что сделало слово «бузи» — «бужи», а буква «г» была добавлена для создания существительного «бужиг». Так было создано слово «бужиг» (слово «танец» на монгольском языке), и стало ясно, что мы использовали слово «бужиг», по крайней мере, в течение последней тысячи лет. То же самое касается его существования.

Люди часто находят «биелгээ» танцем западных монголов, но он принадлежит всем монголам. Это просто некоторые этнические меньшинства в Монголии называют это по-разному, но сама концепция похожа друг на друга. Например, буряты говорят «хатирах», западные монголы говорят «биелех», а центральные халхасы говорят «бужиглэх» и т.д.

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