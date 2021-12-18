Британские ученые сравнили риски повторного заражения при «омикроне» и «дельте»

CentralAsia (CA) - Вероятность повторного заражения уже переболевших коронавирусной инфекцией в условиях распространения нового штамма SARS-CoV-2 «омикрон» в пять раз выше, чем при дельта-варианте. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона.

Результаты исследования эпидемиологов, проведенного с 29 ноября по 11 декабря, основаны на данных Агентства по безопасности в области здравоохранения Британии и Национальной службы здравоохранения.

По данным ученых, иммунитет к COVID-19 у переболевших при штамме «дельта» был способен в течение полугода защитить от повторного заражения в 85% случаев. В условиях распространения «омикрона» показатель упал до 19%.

Авторы исследования, которое еще не прошло рецензирование, также заявили, что полный курс вакцинации от коронавируса способен защитить от заражения омикрон-штаммом в 20% случаев. После бустерной прививки этот показатель возрастает до 55-80%. В испытаниях участвовал препарат Pfizer/BioNTech.

По словам профессора Нила Фергюссона, который руководил исследованием, оно доказывает, «насколько сильно омикрон-штамм может уходить от защиты иммунитета, полученного либо после заражения, либо после вакцинации».

О том, что омикрон-штамм способен обходить иммунитет после перенесенного человеком COVID-19, что несет высокий риск повторной инфекции, также заявили ученые из ЮАР. Сейчас на «омикрон» приходится более 90% новых случаев заражений коронавирусом в стране.

По данным Минздрава ЮАР, «омикрон» распространяется быстрее дельты: во вторую неделю новой волны заболеваемости в стране ежедневно фиксируют более 20 тыс. заражений, а при «дельте» показатель составлял 4,4 тыс. В то же время число госпитализаций в стране в условиях распространения нового штамма снизилось.

Омикрон-штамм распространяется «чрезвычайно быстро», заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Случаи заражения этим штаммом выявлены более чем в 77 странах, в том числе в России. По предварительным данным организации, «омикрон» может снижать эффективность вакцин, но переносится легче, чем дельта-вариант.