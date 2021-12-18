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В Таджикистане более 58,1% взрослого населения вакцинированы от коронавируса

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане против коронавируса вакцинировано более 58,1% взрослого населения страны, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ.

По данным министерства, по состоянию на 15 декабря в стране против COVID-19 вакцинировано 3 млн 386 тыс. 686 человек. Это составляет 58,1% от взрослого (старше 18 лет) населения страны.

Также отмечается, что вторую дозу на этот момент получили 2 млн 754 тыс. 739 граждан страны, или 47,3% взрослого населения.

До настоящего времени в республику в рамках механизма COVAX и в виде гуманитарной помощи поступило около 6 млн доз вакцин против коронавируса.

При иммунизации населения от COVID-19 используются вакцины CoronaVac, AstraZеneca, Pfizer, Moderna и Спутник V.

Коронавирус в Таджикистане
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