ВОЗ одобрила индийскую вакцину от COVID-19 Covavax

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила экстренное использование Covovax, вакцины от коронавируса, разработанной институтом сывороток Индии (SII) в партнерстве с американской компанией Novavax, сообщает Associated Press.

Covovax - третья индийская вакцина, одобренная ВОЗ вслед за Covishield и Covaxin. Первая из них - это индийский вариант британского прививки AstraZeneca, который также разработан Институтом сыворотки, крупнейшим в мире производителем вакцин. Covaxin является первой местной вакциной против COVID-19 в Индии и была разработана компанией Bharat Biotech International Limited, расположенной в Хайдарабаде.

Covavax — белковая вакцина, созданная по более старой технологии, которая годами использовалась для производства других видов вакцин. Она рассчитана на две дозы и является девятой вакциной в мире, получившей разрешение ВОЗ на применение в экстренных случаях. Covavax можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию.

Ранее ВОЗ внесла в список препаратов для экстренного использования вакцины: Modernа, Pfizer, Janssen (Johnson&Johnson), AstraZeneca, китайские Sinopharm и Sinovac, а также индийские Covaxin и Covishield.