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В Казахстане за сутки выявлено 494 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область – 93;

- город Нур-Султан – 88;

- Северо-Казахстанская область – 72;

- Акмолинская область – 63;

- Павлодарская область – 59;

- Костанайская область – 35;

- город Алматы – 29;

- Восточно-Казахстанская область – 19;

- город Шымкент – 8;

- Алматинская область – 8;

- Западно-Казахстанская область – 6;

- Атырауская область – 3;

- Жамбылская область – 4;

- Кызылординская область – 4;

- Мангистауская область – 2;

- Туркестанская область - 1.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 982 тыс. 475 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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