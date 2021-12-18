В Казахстане за сутки выявлено 494 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область – 93;
- город Нур-Султан – 88;
- Северо-Казахстанская область – 72;
- Акмолинская область – 63;
- Павлодарская область – 59;
- Костанайская область – 35;
- город Алматы – 29;
- Восточно-Казахстанская область – 19;
- город Шымкент – 8;
- Алматинская область – 8;
- Западно-Казахстанская область – 6;
- Атырауская область – 3;
- Жамбылская область – 4;
- Кызылординская область – 4;
- Мангистауская область – 2;
- Туркестанская область - 1.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 982 тыс. 475 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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