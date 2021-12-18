Погранвойска Таджикистана прокомментировали стрельбу на границе с Кыргызстаном

- Таджикистан, политика
- 13:44, 18 декабря 2021
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|Предыстория: Военнослужащий Таджикистана применил оружие во время потасовки, - Погранслужба ГКНБ КР (видео)
CentralAsia (TJ) - Погранвойска ГКНБ Таджикистана прокомментировали причину выстрела в воздух со стороны таджикского пограничника в селе Сомониён джамоата Чоркух на границе с Кыргызстаном, передает НИАТ «Ховар».
«16 декабря примерно в 16:50 на участке погранзаставы Исфаринского пограничного отряда погранвойск ГКНБ Таджикистана в кишлаке Сомониён был зафиксирован факт ведения незаконного строительства со стороны граждан Кыргызстана», – сообщает пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ.
Отмечается, что в целях пресечения противоправных действий кыргызских граждан начальник погранзаставы погранвойск Таджикистана организовал встречу с кыргызским коллегой.
«Однако в ходе переговоров граждане Кыргызстана прервали встречу и напали на таджикских пограничников, закидывая их камнями. Как и в предыдущих случаях, инициируя очередной инцидент, кыргызские граждане начали продвигаться вперёд, угрожая жизни и здоровью таджикских пограничников», – отмечается в заявлении.
Также в ведомстве сообщили, что «начальник погранзаставы, оценив ситуацию, для пресечения развития конфликта, в строгом соответствии с установленными законом требованиями, произвёл два предупредительных выстрела в воздух, тем самым остановив агрессивную толпу».
В заявление говорится, что прибывшие на место представители погранслужб двух стран договорились о совместном проведении расследования инцидента.