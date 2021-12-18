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Погранвойска Таджикистана прокомментировали стрельбу на границе с Кыргызстаном
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Военнослужащий Таджикистана применил оружие во время потасовки, - Погранслужба ГКНБ КР (видео)

CentralAsia (TJ) -  Погранвойска ГКНБ Таджикистана прокомментировали причину выстрела в воздух со стороны таджикского пограничника в селе Сомониён джамоата Чоркух на границе с Кыргызстаном, передает НИАТ «Ховар».

«16 декабря примерно в 16:50 на участке погранзаставы Исфаринского пограничного отряда погранвойск ГКНБ Таджикистана в кишлаке Сомониён был зафиксирован факт ведения незаконного строительства со стороны граждан Кыргызстана», – сообщает пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ.

Отмечается, что в целях пресечения противоправных действий кыргызских граждан начальник погранзаставы погранвойск Таджикистана организовал встречу с кыргызским коллегой.

«Однако в ходе переговоров граждане Кыргызстана прервали встречу и напали на таджикских пограничников, закидывая их камнями. Как и в предыдущих случаях, инициируя очередной инцидент, кыргызские граждане начали продвигаться вперёд, угрожая жизни и здоровью таджикских пограничников», – отмечается в заявлении.

Также в ведомстве сообщили, что «начальник погранзаставы, оценив ситуацию, для пресечения развития конфликта, в строгом соответствии с установленными законом требованиями, произвёл два предупредительных выстрела в воздух, тем самым остановив агрессивную толпу».

В заявление говорится, что прибывшие на место представители погранслужб двух стран договорились о совместном проведении расследования инцидента.

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