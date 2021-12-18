Диетолог назвала самый полезный молочный продукт

CentralAsia (CA) - Диетолог Зюлал Ялчин назвала самый полезный молочный продукт. По ее словам, кефир очень хорошо влияет на здоровье. Об этом сообщает Milliyet.

Она отметила, что этот кисломолочный продукт занимает первое место среди пробиотических продуктов, поскольку содержит очень большое количество полезных микроорганизмов.

Специалист подчеркнула, что кефир богат минералами и незаменимыми аминокислотами, особенно фосфором и кальцием.

Ялчин отметила, что кефир очень важен для поддержания кишечной флоры и синтеза определенных питательных веществ. Этот продукт также имеет противоопухолевое действие и снижает уровень лактозы и холестерина.

Диетолог также заявила о лечебных свойствах напитка при таких заболеваниях, как язвы, повышение артериального давления, нарушения желчи, нервные расстройства, экзема, бронхит и астма.