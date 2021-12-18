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На территории Узбекистана ощущалось землетрясение силой 3 балла

CentralAsia (UZ) -  По данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана 18 декабря в 10:42 по ташкентскому времени на границе Таджикистана с Кыргызстаном произошло землетрясение силой 4,6 баллов, глубиной 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 150 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

- Бешарыкский район - 3 балла, 49 км.

- Узбекистанский район - 2-3 балла, 72 км.

- город Бекабад - 2-3 балла, 72 км.

- Фуркатский район - 2-3 балла, 73 км.

- Сохский район - 2 балла, 83 км.

- Бекабадский район - 2 балла, 83 км.

- город Ширин - 2 балла, 84 км.

- город Коканд - 2 балла, 87 км.

- Дангаринский район - 2 балла, 89 км.

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