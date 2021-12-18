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В Китае умерла самая старая жительница страны. Фото

CentralAsia (CA) -  В Китае в возрасте 135 лет умерла самая старая жительница страны Алимихан Сейти. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Алимихан Сейти на праздновании своего 134-летия
Алимихан Сейти на праздновании своего 134-летия

По информации агентства, женщина родилась 25 июня 1886 году и проживала в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района и вела активный образ жизни: регулярно совершала пешие прогулки, занималась домашним хозяйством и помогала внукам ухаживать за правнуками.

Сейти практически полностью обходилась без чужой помощи. «Она регулярно ела, и у нее был отличный аппетит. Кроме того, она настаивала на регулярных солнечных ваннах во дворе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что китаянка жила в «деревне долгожителей» Кумушерик в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где много жителей старше 90 лет. Местное правительство заботится о том, чтобы в этом населенном пункте сохранялась социальная прослойка лиц преклонного возраста, предоставляя льготное лечение и организуя бесплатные медицинские обследования.

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