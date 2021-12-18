В России второй день подряд выявили менее 28 тыс. заболевших COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 27 тыс. 434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2054 (7,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 186 тыс. 823 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 234,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 546 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 565 тыс. 912 человек.