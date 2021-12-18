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За сутки в России от COVID скончались 1076 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1076 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 79 и Санкт-Петербурге — 71.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 296 тыс. 180 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,1 млн, из них выздоровели — 8,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 565 тыс. 912 пациентов.

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