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Попытки США использовать вопрос Синьцзян для сдерживания Китая обречены на провал, - МИД КНР

CentralAsia (CA) -  Соединенные Штаты Америки дошли до истерии в подавлении китайских учреждений и предприятий, но их попытки использовать вопрос Синьцзян для сдерживания Китая обречены на провал. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос журналистов о недавних санкциях США, введенных против нескольких китайских фирм в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека, и принятии Сенатом США законопроекта о запрете импорта из Синьцзяна.

По словам дипломата, США чрезмерно расширяют концепцию национальной безопасности и злоупотребляют мерами экспортного контроля под различными предлогами. Действия США серьезно подорвали принципы рыночной экономики и правила международной торговли, нанесли ущерб интересам китайских учреждений и предприятий. Китайская сторона осуждает и выступает против этого.

«Мы призываем американскую сторону немедленно исправить свою ошибку. Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских учреждений и компаний», - подчеркнул Ван Вэньбинь.

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