ООН рассматривает узбекский пункт в Термезе как «стратегическую базу» для помощи Афганистану

Старший советник УВКБ ОНН Франк Ремус и Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Эргашев.

CentralAsia (UZ) - Половина населения Афганистана в настоящий момент сталкиваются с острой проблемой нехватки продовольствия. А 3,5 млн афганцев, вынужденно перемещенных внутри страны, чрезвычайно уязвимы. Им срочно требуется помощь, чтобы пережить суровую зиму. Гуманитарные действия по спасению жизней сейчас важны как никогда. Об этом заявил старший советник Управления Верховного комиссара по ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Франк Ремус на пресс-конференции в Ташкенте.

Гуманитарный хаб площадью 600 кв. м в Термез Карго Центре, расположенном менее чем в двух километрах от границы с Афганистаном, был открыт Управлением ООН по беженцам при поддержке правительства Узбекистана 1 октября 2021 года.

«Мы хотели бы поблагодарить правительство Узбекистана за сотрудничество по созданию хаба в Термезе, который стал ключевым элементом усилий УВКБ ООН по обеспечению постоянной гуманитарной помощи афганскому народу. Он является одним из важнейших компонентов общей инфраструктуры поставок УВКБ ООН для Афганистана и соседних с ним стран»,— подчеркнул Франк Ремус.

Как ранее сообщалось», 15 декабря УВКБ ООН в очередной раз отправило из Термеза грузовики с гуманитарной помощью в Афганистан, в город Мазари-Шариф. Гуманитарный груз включает в себя примерно 40 тонн предметов первой необходимости, таких как теплые одеяла, кухонные наборы (посуда) и полимерная пленка. Эти товары, доставленные в Термез по воздуху и по суше в октябре-ноябре 2021 года, были направлены в Афганистан для пополнения запасов, хранящихся на месте, и для удовлетворения возникающих потребностей.

Старший советник также акцентировал внимание на том, что гуманитарный хаб, созданный в Термез Карго Центре, УВКБ ОНН рассматривает не как временный пункт транзита, а как стратегическую базу для обеспечения гуманитарными грузами в регионе Ирана и стран Центральной Азии.

Присутствовавший на пресс-конференции Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Эргашев, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что в настоящий момент на территории Узбекистана не находится большого количества граждан Афганистана.

Оставшиеся единицы, в случае истечения сроков их виз, не будут подвергнуты принудительной депортации. ООН и Европейский союз будут находить для них места в тех странах, которые готовы их принять, и предоставлять им статус беженцев.