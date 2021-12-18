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Омикрон-штамм коронавируса выявили в 89 странах

CentralAsia (CA) -  Омикрон-штамм коронавируса, по данным на 16 декабря, был обнаружен в 89 странах. Об этом сообщает Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.

По данным организации, новый штамм распространяется быстрее штамма «дельта», число случаев увеличивается вдвое за полтора — три дня.

В ВОЗ отметили, что пока неизвестно связан ли рост заболеваемости «омикроном» с его способностью «уклоняться» от иммунитета к COVID-19, повышенной трансмиссивностью или сочетанием обоих факторов.

Организация предупредила, что при таком росте заболеваемости в некоторых странах больницы могут быстро переполниться. «Учитывая быстро растущее число случаев заражения, вполне возможно, что многие системы здравоохранения могут быстро перегрузиться», — говорится в сообщении ВОЗ.

Омикрон-штамм впервые выявили в странах южной Африки (ЮАР, Лесото и Ботсвана). Позднее он распространился в ряде других стран мира.

14 декабря в ВОЗ заявили, что из-за нового штамма ожидается большее количество смертей и госпитализаций. При этом в организации считают, что новый штамм менее опасен по сравнению с прошлыми мутациями. Однако разработанные вакцины, по предварительным данным, менее эффективны против нее.

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