Ученые назвали время наивысшей продуктивности мозга

CentralAsia (CA) - Ученые из Парижского института мозга выяснили, что человеческий мозг способен решать самые сложные задачи перед засыпанием. Об этом сообщат Science.

Специалисты обнаружили, что перед засыпанием в фазе сна N1 активизируется творческий подъем. Это промежуточный этап между глубоким сном и бодрствованием, и в этот момент мозг способен находить самые неожиданные решения.

Участники исследования подвергались математическим задачам, не зная, что скрытое правило позволяет решать их практически мгновенно. «Мы обнаружили, что, проведя по крайней мере 15 секунд в N1 во время периода отдыха, шанс обнаружить скрытое правило утроился (83% против 30%, когда участники оставались бодрствующими), и этот эффект исчезал, если субъекты засыпали глубже. Наши результаты показывают, что в период начала сна есть золотая середина для творчества, и для ее достижения необходимо, чтобы люди балансировали между легким засыпанием и слишком глубоким засыпанием», - говорится в исследовании.

«Я удивлена, что за последние два десятилетия почти никто не изучал эту тему», — заявила нейробиолог, соавтор научной работы Дельфина Удиетт.