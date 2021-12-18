Психологи раскрыли секрет женского пьянства

CentralAsia (CA) - Ученые выяснили, что для женщин достаточного одного лишь фактора стресса, чтобы спровоцировать чрезмерное употребление алкоголя. Статья об этом опубликована в журнале Psychology of Addictive Behaviors.

Исследование провели ученые из Университета штата Аризона под руководством Джули Паток-Пекхэм. В ходе эксперимента участники употребляли алкоголь в симуляторе бара, находясь в стрессовом и нестрессовом состоянии. Отдельно взятый фактор стресса заставлял женщин, но не мужчин, пить больше, чем они намеревались.

«Некоторые люди могут планировать выпить один или два бокала и на этом завершить, но не все из них могут удержаться в самостоятельно установленных рамках. Эта потеря контроля над количеством выпитого является одним из ранних индикаторов проблем с алкоголем, и роль стресса в этом изучена относительно мало», – рассказывают авторы работы.

В исследовании приняли участие 105 мужчин и 105 женщин, переживающих и не переживающих стрессовую ситуацию. Их случайно распределили по группам: одной из них давали в начале алкогольные напитки, другой безалкогольные. После этого участники имели неограниченный доступ к бару на 90 минут.

Выяснилось, что люди, подверженные стрессу, более склонны к избыточному употреблению алкоголя, но существовало серьезное половое различие. Подверженные стрессу мужчины склонны были перепивать лишь в том случае, если уже заранее были пьяными от первоначальных напитков. Если же первоначальные напитки были безалкогольными, то зависимость употребления от стресса была меньше. Для женщин это было не так: в их случае не было никакой разницы, что они пили в начале.

Авторы надеются, что исследование поможет лучше проводить профилактику алкоголизма, которую, вероятно, нужно адаптировать под особенности мужской и женской модели употребления спиртного.