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За сутки в Монголии не зафиксировано смертей от коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 204 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 388 тыс. 179.

Из новых случаев 122 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 78 были выявлены в регионах страны, и 4 завозные, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 879 пациентов находятся в легком, 1 тыс. 203 — в тяжелом, 243 — в критическом и 42 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса не зафиксировано смертей.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии осталось по-прежнему 1 тыс. 970.

Коронавирус в Монголии
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