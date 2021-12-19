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В Казахстане за сутки выявлено 440 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область – 87;

- город Нур-Султан – 72;

- Северо-Казахстанская область – 70;

- Павлодарская область – 56;

- Акмолинская область – 48;

- Костанайская область – 44;

- город Алматы – 27;

- Восточно-Казахстанская область – 13;

- Западно-Казахстанская область – 7;

- Жамбылская область – 5;

- Атырауская область – 4;

- Алматинская область – 3;

- Кызылординская область – 2;

- Актюбинская область – 1;

- Мангистауская область – 1.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 982 тыс. 915 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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