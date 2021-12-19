В Казахстане за сутки выявлено 440 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область – 87;
- город Нур-Султан – 72;
- Северо-Казахстанская область – 70;
- Павлодарская область – 56;
- Акмолинская область – 48;
- Костанайская область – 44;
- город Алматы – 27;
- Восточно-Казахстанская область – 13;
- Западно-Казахстанская область – 7;
- Жамбылская область – 5;
- Атырауская область – 4;
- Алматинская область – 3;
- Кызылординская область – 2;
- Актюбинская область – 1;
- Мангистауская область – 1.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 982 тыс. 915 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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