NYT узнала о сотнях скрытых жертв авиаударов США среди мирных жителей в Афганистане, Ираке и Сирии

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CentralAsia (CA) - Пентагон занижал число мирных жителей, погибших при нанесении американскими военными авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане, в действительности оно «намного выше», чем по подсчетам военных, свидетельствуют данные расследования The New York Times со ссылкой на более чем тысячу изученных ей документов американского министерства обороны.

Его авторы проанализировали более 1,3 тыс. документов Пентагона об авиаударах, посетили места, где они были нанесены, и опросили местных жителей и американских военнослужащих.

Издание отмечает, что, по официальным данным Пентагона, при ударах с воздуха в Ираке и Сирии против «Исламского государства» (ИГИЛ) всего погибли 1 тыс. 417 мирных жителей, а в Афганистане с 2018 года жертвами авиаударов стали не менее 188 представителей гражданского населения.

Проведенное газетой расследование показало, что настоящее число жертв значительно выше и власти отказались рассматривать большое количество сообщений о гибели мирных людей. NYT отмечает, что сейчас невозможно точно установить, насколько действительное количество жертв превышает официальное, но, по данным газеты, речь идет о сотнях скрытых смертей.

Ответственных за удары, жертвами которых становилось мирное население, никак не наказывали, а полноценные расследования были начаты менее чем в 12% случаев выявленных нарушений, утверждают авторы. При этом расследованием последствий авиаудара часто руководили те же люди, которые одобрили его осуществление. В ходе выяснения обстоятельств таких инцидентов военные не учитывали, например, смерти, которые не подтверждались видеозаписями с телами погибших в кадре. Результаты некоторых расследований не были опубликованы.

Представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан пояснил журналистам издания, что, «даже обладая лучшими технологиями в мире, ошибок избежать невозможно» – поэтому погибали мирные жители. Он отметил, что эти ошибки «связаны с нехваткой информацией или неверным толкованием имеющейся информации».

«Мы упорно работаем, чтобы не наносить такого ущерба. Мы расследуем все случаи, (о которых сообщают) достоверные (источники)», — подчеркнул Урбан.

Авторы расследования в числе возможных причин ошибок называют:

- невнимательность военных, которые принимали мирных жителей за боевиков (4%, согласно официальной статистике Пентагона, и 17% — согласно данным NYT);

- неспособность увидеть мирных жителей: военные просто не знали, что в зоне нанесения удара есть люди;

- не соответствующие действительности разведданные и плохое качество видеозаписей, изучив которые, военные могли, например, принять ребенка за опасный объект.

Кроме того, после основного взрыва иногда происходили другие, и их жертвами становились мирные жители, даже если изначально они не находились в зоне удара. По данным NYT, примерно в половине таких случаев военные могли предсказать, что произойдет больше одного взрыва.

В ноябре New York Times со ссылкой на военные источники сообщала, что США скрыли гибель не менее 80 человек после авиаудара ВВС страны в марте 2019 года возле сирийского города Багуз. По информации газеты, силы коалиции бульдозером сравняли место бомбардировки. Большое

количество военных чиновников знали об этом, но тщательного независимого расследования никто так не провел.