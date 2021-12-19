В Британии число скончавшихся от «омикрон»-штамма увеличилось до семи

CentralAsia (CA) - В Великобритании число скончавшихся после заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» увеличилось до семи человек. Об этом сообщило агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства.

В ежедневном докладе агентства по «омикрону» отмечается, что все эти случаи смерти приходятся на Англию.

Ранее в этот день мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса. Градоначальник отметил, что в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».

Он добавил, что, по данным правительства, за неделю показатели госпитализации в Лондоне выросли на 28% по сравнению с предыдущей неделей.

Также в субботу в Лондоне прошли митинги против ограничений по коронавирусу. Во время акции протеста произошла драка на Парламентской площади, офицеры полиции получили легкие травмы. Пока митингующих не задерживали.

Кроме того, за истекшие сутки в стране выявили еще 10 тыс. 059 случаев инфицирования этим вариантом COVID-19. Таким образом, общее число диагностированных заражений «омикроном» достигло в стране 24 тыс. 968. Для сравнения, пять дней назад, 13 декабря, этот показатель составлял 4 тыс. 713. Тогда же премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил о первом случае летального исхода в стране после заражения «омикроном».

Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 11 млн заражений, зафиксировали более 147 тыс. случаев смерти среди инфицированных.

Ранее, 16 декабря, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что организация обеспокоена скоростью распространения «Омикрона»: количество новых случаев заражения увеличивается каждые два-три дня. Если даже «Омикрон» окажется менее летален, он всё равно потрясет систему здравоохранения Великобритании, считает Набарро. По прогнозу представителя ВОЗ, ситуация может усугубиться за две недели или раньше.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из них вызывают обеспокоенность. В организации классифицировали штамм как вызывающий беспокойство.