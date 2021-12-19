Британские эксперты назвали «необычный» симптом при заражении «омикроном»

CentralAsia (CA) - Одним из необычных симптомов после заражения новым вариантом коронавируса «омикрон» является потеря аппетита. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на результаты исследования команды ZOE Covid Symptom — приложения, в котором пользователи отмечают симптомы.

Эксперты провели исследование на основе данных приложения, отслеживающего самые частые признаки COVID-19.

На основе этих данных выяснилось, что 50% у заболевших омикрон-штаммом чаще всего возникал насморк, повышалась утомляемость, также пациенты жаловались на частое чихание, першение в горле и головную боль.

Местные журналисты из Express также обратили внимание на необычный признак заражения, который встречается чуть реже основных: потерю аппетита.

По мнению ведущего научного сотрудника, ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству омикрон-штамм станет доминирующим в Британии. Специалист также предположил, что уровень заболеваемости этим вариантом COVID-19 будет выше когда-либо зафиксированного.

Согласно последним данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса был обнаружен в 89 странах. Новый штамм распространяется быстрее штамма «дельта», число случаев увеличивается вдвое за полтора-три дня, отметили в организации.

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название «омикрон» и охарактеризовала его как «вызывающий озабоченность».