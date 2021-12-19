экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Samsung изобрела новый складной смартфон. Фото

CentralAsia (CA) -  Южнокорейская компания Samsung изобрела телефон, который имеет складной и выдвижной экран. Об этом сообщает издание 91Mobiles.

Соответствующий патент обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно документации, аппарат имеет конструкцию, которая позволяет выдвигать дисплей. Также гибкий экран можно складывать при необходимости. В сложенном состоянии устройство имеет компактные габариты, но в разложенном девайс можно использовать как планшет.

Отмечается, что инженеры корейской корпорации, вероятно, создали первый подобный гибридный девайс. «Особая конструкция позволит использовать большой экран для просмотра видео и запуска игр», — подчеркнули авторы. За выдвижение дисплея отвечает специальный механизм, который выталкивает и разворачивает переднюю панель.

Дополнительная информация о будущем смартфоне не раскрывается. По словам авторов, патент появился в базе WIPO в июне, однако организация опубликовала его только в конце года. В агентстве сделали вывод, что особая конструкция девайса все еще находится в стадии получения на нее патента.

print
  • За сутки в Монголии не зафиксировано смертей от коронавируса
  • В России второй день подряд выявили менее 28 тыс. заболевших COVID-19
  • NYT узнала о сотнях скрытых жертв авиаударов США среди мирных жителей в Афганистане, Ираке и Сирии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com