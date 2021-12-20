Монгольская команда заняла 6 место на чемпионате мира по латиноамериканским танцам. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - 18 декабря в городе Бремен (Германия) прошел Чемпионат мира – 2021 по латиноамериканским танцам среди профессионалов. В нем приняла участие монгольская команда Moon Dance. Бремену посчастливилось принять 13 групп из 9 стран.

Тринадцать команд из 9 стран мира соревновались в первом туре, по результатам которого монгольская команда вошла в топ-12. В полуфинале Moon Dance заняла шестое место.

Золото чемпионата выиграла команда Grün-Gold-Club Bremen из Германии. Российские команды Vera Tyumen Latin Team и DUET-A Perm заняли второе и третье места. Еще одна немецская команда TSG Bremerhaven заняла четвертое место. Австриская команда HSV Zwölfaxing A-Team заняла 5-е место. Монгольские танцоры опередили команды из Австрии, Нидерландов, Сербии и Венгрии.

Монгольские эксперты считают, что успешное выступление Moon Dance на чемпионате мира является самым большим достижением монгольской танцевальной команды на сегодняшний день.

Напомним, что на чемпионате мира – 2019 Moon Dance заняла шестое место.

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