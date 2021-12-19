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В России за сутки выявлено 27 967 случаев COVID-19

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 27 тыс. 967 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2250 (8,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 214 тыс. 790 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 235,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 563 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 544 тыс. 375 человек.

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