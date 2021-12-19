В России зафиксировали минимум смертей от COVID за два месяца
- Азия и мир, общество
- 15:40, 19 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1023 человека, передает оперативный штаб.
Этот показатель стал минимальным за два месяца.
Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 81 и Санкт-Петербурге — 67.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 297 тыс. 203 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,2 млн, из них выздоровели — 8,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 544 тыс. 375 пациентов.