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В России зафиксировали минимум смертей от COVID за два месяца

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1023 человека, передает оперативный штаб.

Этот показатель стал минимальным за два месяца.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 81 и Санкт-Петербурге — 67.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 297 тыс. 203 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,2 млн, из них выздоровели — 8,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 544 тыс. 375 пациентов.

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