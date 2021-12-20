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Монголка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по паратхэквондо

CentralAsia (MNG) -  Энхтуяа Хурэлбаатар завоевала бронзовую медаль в весовой категории 47 кг среди женщин на чемпионате мира по паратхэквондо в Стамбуле, Турция, а также стала золотым, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо.

Л.Энхтуяа — первая женщина-паратхэквондистка Монголии, первая чемпионка мира по паралимпийскому тхэквондо в Монголии и первая монгольская женщина, принявшая участие в Паралимпийских играх по тхэквондо.

Впервые она начала заниматься тхэквондо в 2015 году в возрасте 25 лет, а всего через два года стала чемпионом мира.

В возрасте 13 лет Энхтуяа в результате несчастного случая повредила руку, и ее пришлось ампутировать из-за отсутствия медицинской помощи в ее родной сельской местности. В результате ее жизнь кардинально изменилась, и она стала заниматься спортом.

Паратхэквондо вошел в программу XVI Паралимпийских летних игр в г. Токио (Япония). Правила соревнований, техника, площадка для соревнований, пояса спортсменов — как в олимпийском тхэквондо. Отличие заключается только в том, что удары в голову запрещаются.

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