Главное разведывательное управление Монголии будет расследовать дела о кибербезопасности

CentralAsia (MNG) - Во время пленарного заседания 16 декабря парламент провел окончательное обсуждение законопроекта о кибербезопасности и поручил Постоянному комитету по инновациям и электронной политике подготовить его для утверждения парламентом.

Законопроект был сформулирован с целью создания правовой основы для деятельности в области кибербезопасности и регулирования отношений, связанных с обеспечением целостности, доступности и конфиденциальности информации в киберсреде.

Законопроект касается кибербезопасности через информационные системы и информационные сети, используемые для доступа, обработки, использования и распространения цифровой информации, а также предотвращение, обнаружение, подавление, реагирование и восстановление рисков.

Он предусматривает, что спецслужбы проводят оценку рисков кибербезопасности государственных юридических лиц, гарантируют специальное оборудование и программное обеспечение, управляют лабораториями цифрового анализа и оценивают проекты и программы, которые будут реализованы за счет кредитов и грантов.

В законопроекте также говорится, что почти все спецслужбы будут нести единоличную ответственность за кибербезопасность, по словам депутата Б. Бат-Эрдэнэ.

Согласно законопроекту, будет создан национальный центр по противодействию кибератакам по всей стране. Депутат Н.Учрал заявил, что он будет действовать в рамках Главного разведывательного управления. Кроме того, будет создан общественный центр по борьбе с частными и гражданскими кибератаками. Общественный центр будет функционировать при государственном управлении и возглавляться премьер-министром, отметил Н.Учрал.

В ходе заседания депутат Ч. Хурэлбаатар прокомментировал: «Сомнительно, правильно ли уполномочивать Главное разведывательное управление руководить этим сектором. Будут ли иностранные организации сотрудничать с монгольской разведкой? За кибербезопасность несут ответственность международные ИТ-компании. Также сомнительно, правильно ли концентрировать всю власть на премьер-министре. Согласно законопроекту, ИТ-сектор должен будет получить разрешение от Главного разведывательного управления для получения кредитов и помощи. Подход этого законопроекта неправильный».

Н.Учрал ответил, что Совет национальной безопасности, правительство и Главное разведывательное управление предложили спецслужбе нести ответственность за информацию государственных и частных организаций.

«Учитывая, что информационная безопасность частных организаций и граждан не должна находиться под контролем правоохранительных органов, было решено, что общественный центр должен находиться в ведении Министерства связи, которое, как ожидается, будет создано в ближайшее время. Национальный центр призван обеспечить безопасность государственной информации. Поскольку правительство отвечает за политику кибербезопасности, общественный центр будет создан при премьер-министре. Мы считаем, что в случае нападения было бы целесообразно создать совместную команду», - пояснил он.

Парламент одобрил проект поправки к Уголовному кодексу, который был внесен вместе с законопроектом о кибербезопасности. В частности, были внесены изменения в статью 26 Закона о преступлениях против киберпреступлений.

Кроме того, в соответствии с законопроектами парламент внес поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Монголии. Он предусматривает, что Главное разведывательное управление будет расследовать случаи нарушения, изменения, редактирования, сокрытия, добавления, копирования или отключения информации путем атак на системы, сети, государственные официальные и специальные сети и организации с критически важной информационной инфраструктурой, которая содержит информацию, относящуюся к государственные секреты. Законопроект также предусматривает, что спецслужбы могут расследовать случаи подготовки и продажи специального программного и аппаратного обеспечения для незаконного доступа к этим сетям.

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