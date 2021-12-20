Монголия — одна из стран Азии, которая ратифицировала самое большое количество договоров о правах человека

CentralAsia (MNG) - «Уважение прав человека, свободы, справедливости и национального единства — это миссия, провозглашенная монголами в своей Конституции. Однако в современном обществе социальная справедливость стала насущной проблемой и тем, в чем мы очень нуждаемся, например, пресная вода и свежий воздух. Только в справедливом обществе можно гарантировать права человека. Монгольский народ хочет и требует создания такого общества», - отметил президент Монголии У. Хурэлсух, открывая Национальный форум по правам человека.

И Организация Объединенных Наций (ООН), и Европейский союз (ЕС) высоко оценили путь Монголии к обеспечению прав человека и выделили права человека как краеугольный камень для продвижения стран к устойчивому развитию.

Это критический год, поскольку Монголия отмечает 60-летие своего членства в ООН и 20-летие создания независимой национальной правозащитной организации в Монголии. В этих случаях Постоянный координатор ООН в Монголии Тапан Мишра виртуально обратился к Национальному форуму по правам человека, призвав Монголию принять подход к развитию, основанный на правах человека.

«В этом году тема Дня прав человека связана с равенством и статьей 1 Всеобщей декларации прав человека: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Язык всеобщей декларации очень прост, а послания очень мощны. Он представляет собой мир, в котором нации развивают дружеские и мирные отношения друг с другом, где люди пользуются более высоким уровнем жизни и где всеобщее уважение к правам человека. Важно отметить, что в нем также излагаются основные права человека. Принципы равенства и недискриминации лежат в основе прав человека. Иными словами, равенство, инклюзивность и недискриминация - это подход к развитию, основанный на правах человека, и лучший способ сократить неравенство и возобновить наш путь к реализации Повестки дня на период до 2030 года», - заявил он.

«Безудержная бедность, возникающее неравенство и структурное неравенство — это нарушения прав человека и одна из самых серьезных глобальных проблем не только в Монголии в настоящее время, но и во всем мире. Для их эффективного решения необходимы меры, основанные на соблюдении прав человека, обновленная политическая приверженность и участие особенно тех, кто больше всего пострадал. Права человека, включая экономические, социальные и культурные права, а также право на развитие и право на безопасную, здоровую и устойчивую окружающую среду имеют центральное значение для построения новой экономики, основанной на правах человека, которая поддерживает более совершенные, более справедливые и более устойчивые общества для нынешнего и будущих поколений. Экономика, основанная на правах человека, должна стать основой нового общественного договора».

Чрезвычайный и Полномочный Посол ЕС в Монголии Аксель Никайз согласилась с тем, что права человека имеют важное значение для формирования устойчивого развития. Она добавила, что «уважение всех прав человека является предварительным условием безопасности и долгосрочного мира в любом демократическом и устойчивом обществе».

«Система демократии — это то, чем нужно дорожить. Общество, которое обсуждает вопросы, волнующие жителей страны, является признаком здорового общества, как и Монголия. Монгольский народ выбрал демократию 30 лет назад, и нет никаких сомнений в том, что в Монголии есть прочная основа, на которую можно опираться, когда дело касается прав человека. Ранее мы слышали очень сильное сообщение о том, что высший уровень привержен этой обновленной и неизменной приверженности. Я хотела бы подчеркнуть, что Монголия — одна из стран Азии, которая ратифицировала самое большое количество договоров о правах человека. Отношения между ЕС и Монголией основаны на общих ценностях демократии, прав человека и верховенства закона. В этом отношении мы действительно партнеры-единомышленники».

Никайз подчеркнула: «Права человека и впредь будут определять все наши действия. Никто не должен отставать. Никакие индивидуальные права человека нельзя игнорировать. Пандемия повлияла на ситуацию, но это не повод замедлять наши усилия. Вместо этого мы продолжим вместе с дополнительными силами».

ЕС продолжает глобальные действия по защите и укреплению прав человека во всем мире. В рамках этой работы 7 декабря 2020 года ЕС принял Глобальный режим санкций в отношении прав человека.

«Режим санкций позволяет ЕС применять ограничительные меры к отдельным лицам, организациям и организациям в отношении серьезных нарушений прав человека, таких как геноцид, преступления против человечности и другие очень серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека. Эта структура позволит вводить запреты на поездки для физических лиц и замораживать средства физических и юридических лиц. Впервые ЕС использовал этот режим санкций для введения санкций в отношении лиц и организаций, причастных к наиболее серьезным нарушениям и злоупотреблениям правами человека», - сообщила Никаиз.

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