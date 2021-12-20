Ламы, лидеры и миряне: история буддистов монгольских народностей в России

CentralAsia (MNG) - 2 ноября 2021 года в Иорданском центре побывала доктор Мелисса Чакарс, доцент и заведующая кафедрой истории Университета Святого Иосифа. Исследования доктора Чакарса сосредоточены на истории Евразии со специализацией на монгольских народах России. Опубликовав в 2014 году книгу «Социалистический образ жизни в Сибири: трансформация в Бурятии» и совместно отредактированный том «Модернизация, национальное строительство и история телевидения» в 2015 году, нынешний исследовательский проект доктора Чакарса представляет собой историю буддизма в Российской Империи, Советском Союзе и современной Российской Федерации.

Доктор Чакарс открыла свою презентацию, отметив, что объем ее текущего исследовательского проекта охватывает долгую историю исследований, начиная с 17 века и заканчивая более современными временами в России.

У доктора Чакары изучаются буряты и тувинцы Бурятии и Тувы, расположенные в Сибири, и калмыки, расположенные в Калмыкии на юге России. Все эти этнически территориальные республики имеют важные исторические связи с буддизмом. Мелисса Чакарс отмечает, что включение буддизма как «неотъемлемой части исторического наследия народов России» в Закон о свободе совести и религиозных объединений 1997 года было сделано с учетом бурят, тувинцев и калмыков.

Чакарс начинает прослеживать историю буддизма среди ранее упомянутых народов России. Историю влияния буддизма можно впервые прочитать, отмечает Чакарс, в калмыцких и бурятских летописях, которые были записаны между 1690 и началом 20 века и основаны на устной истории и письменных источниках. Хотя большая часть этих исторических записей и хроник была утеряна в 1930-х годах из-за советских антирелигиозных законов, сохранившиеся тексты хранились в советских архивах для изучения и перевода учеными.

Чакарс описывает эти хроники как первоисточники, «истории происхождения которых предлагают начало тому, как буддизм пришел к калмыкам и бурятам, обеспечивая общую историю, называя конкретных и важных людей, участвовавших в основании буддизма в Калмыкии и Бурятии».

В Калмыкии образованный буддийский лидер Зая Пандита вел переговоры с российскими властями по мере расширения Империи. По мере того как влияние России и Китая на территориях между империями усиливалось, Россия в конце концов издала указ, по которому калмыки и их правовая и территориальная система были включены в состав Империи; таким образом, буддизм стал постоянной принадлежностью России.

Подобно калмыкам, буряты также писали летописи, отслеживающие распространение и влияние буддизма среди бурят. В этих хрониках рассказывается о строительстве буддийских монастырей в важных географических местах. Подобно тому, как в калмыцких хрониках был лидер Зая Пандита, в бурятских хрониках Жимба Ахалдаев фигурирует как влиятельный религиозный и политический деятель, который руководил растущей и отчетливой российской властью в Сибири.

Тувинцы приобщились к буддизму намного позже, чем в Бурятии и Калмыкии. Нет тувинских историй или летописей, подобных калмыцким или бурятским. Скорее, европейские посетители Тувы предоставляют ранние источники информации и истории о тувинцах и их отношениях с буддизмом. Тыва имеет давние исторические связи с Китаем, Монголией и Россией, хотя влияние Монголии привело к распространению буддизма среди тувинцев. Европейские посетители отметили известность буддийских монастырей как религиозных, торговых и административных центров тувинцев. Благодаря лидеру Тувы Буян-Бадыргы, который потребовал, чтобы Тыва попала под защиту России, Тыва стала частью Российской империи в 1914 году. В просьбе Буян-Бадыргы отмечалось желание продолжать практиковать буддизм и распространять его влияние.

По мере образования и развития Советского Союза в его границах существовало около 150 буддийских монастырей. Однако в течение 1930-х годов кампания Иосифа Сталина по модернизации страны и продвижению ее по пути коммунизма привела к подавлению буддизма среди других религий. В ходе этой кампании все буддийские монастыри были закрыты, а религиозные ценности уничтожены, и лишь некоторые предметы были сохранены для музеев. Только два монастыря не были разрушены, а были переделаны. Религиозные лидеры и последователи буддизма были депортированы и / или казнены.

Возрождение буддизма отмечено в постсоветской России. По словам Чакара, строительство храмов и монастырей, выбор важных буддийских лидеров и укрепление буддизма в обществе остаются целями современных российских буддистов. Чакарс также подчеркивает важность отношений буддийских лидеров с президентом Путиным, отмечая, что отношения между ними способствуют возрождению буддизма в России.

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