Принудительно возвращать граждан Афганистана не планируется, — спецпредставитель Узбекистана по Афганистану

CentralAsia (UZ) - Граждане Афганистана, проживающие в Узбекистане, не будут принудительно возвращены на родину. Об этом на брифинге 17 декабря заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

«У нас нет планов принудительно, силой возвращать на родину граждан Афганистана, проживающих на территории Узбекистана», — заявил он.

Спецпредставитель назвал неверной информацию о массовом проживании афганских беженцев в Термезе.

«Такие беженцы массово не проживают в Термезе, и никаких лагерей для них не создавали… В трагичные дни, 14−15 августа в Термезе находилось около 150 афганских беженцев, которые бежали и переплыли через Амударью. Как вам известно, некоторые афганцы при содействии США, стран Европы бежали в другие страны со статусом беженцев», — подчеркнул он.

По его словам, у 150 беженцев, перешедших границу Узбекистана в августе, были ограничены финансовые возможности, а их семьи оставались в Афганистане.

«Когда я разговаривал с ними, они сказали: «Если правительство «Талибана» обеспечит нашу безопасность, если вы договоритесь с новым правительством, если они не будут оказывать давление, не убьют нас, не арестуют нас, мы бы хотели вернуться на родину. У нас нет финансовых возможностей, чтобы улететь в Америку или в страны Европы. Мы не можем отказаться от детей, дома. Мы готовы вернуться на родину», — отметил Исматулла Иргашев.

Спецпредставитель президента заверил, что лично разговаривал с лидерами правительства Афганистана, которые гарантировали безопасность вернувшихся на родину беженцев.

«Они дали гарантию: «Мы не будем трогать их, если они готовы служить своему народу, своей родине, мы помилуем их». Они объявили амнистию, они могут вернуться на основе этого. Среди них было много военных. Поначалу у них не было доверия, мы отправили их маленькими группами. Я лично взял это под свой контроль: никто из них не был убит или заключен в тюрьму», — сообщил он.

Исматулла Иргашев также рассказал, что с гражданами Афганистана, проживающими в различных городах Узбекистана, ведётся работа совместно с ООН, ЮНИСЕФ, европейским сообществом.

«Международные институты помогают некоторым из них мигрировать в третьи страны со статусом беженцев. Часть из них, у которых есть возможность здесь жить и работать, останутся. Вопрос с визами будет решён. При этом лица с истёкшими визами не будут депортированы принудительно из страны», — сказал он.

18 августа «Газета.uz» сообщала, что власти Узбекистана организовали палаточный городок в Сурхандарьинской области, где размещено более 100 беженцев из Афганистана. Отмечается, что 650 военнослужащих Афганистана, прибывших самолётом, размещены в ковид-центре.

20 августа МИД Узбекистана заявил, что 150 афганских граждан по собственному желанию возвратились на родину. Узбекистан договорился с новыми властями Афганистана о «недопущении каких-либо мер насилия, преследования, гонений в отношении данной категории лиц».

На днях в ООН выразили обеспокоенность казнями бывших членов сил безопасности Афганистана, преследованием журналистов, насилием над женщинами и детьми. Несмотря на указ об обеспечении прав женщин, большинство из них не имеют права или возможности работать, а девочки не могут учиться ввиду отсутствия педагогов-женщин, заявили в ООН.